Si sarebbe lanciata dal balcone, ma si è salvata finendo sul terrazzo del piano inferiore, con la caduta attutita dai fili del bucato. E’ accaduto a Scafati, in via Vitiello. Una donna di 64 anni, per ragioni non ancora note, si sarebbe lanciata dal secondo piano del suo appartamento, dove viveva da sola. Finendo sul terrazzo dell’appartamento al piano inferiore. I carabinieri ipotizzano quasi certamente la volontà di suicidarsi. La donna avrebbe usato uno sgabello, ma sarebbe finita sui fili della biancheria di uno stendino, poi sul pavimento. Forse l’oggetto in questione le ha salvato la vita. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha poi provveduto a trasportarla in ospedale.

Ancora quindi un gesto estremo, che per fortuna questa volta si è concluso senza una vittima. Ma ormai casi simili sono all’ordine giorno. La donna si trova ricoverata con alcune fratture ed altre feriti, non sarebbe però in imminente pericolo di vita.