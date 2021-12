“Vergogna per chi ha vandalizzato i locali interni della parrocchia di Santa Maria la Pietà, a Santa Maria La Scala. Portando via anche alcune cose, mentre altri delinquenti deturpavano i muri laterali della chiesa”. A scriverlo sui social mostrando anche le immagini è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano: “Questi gesti turpi e criminali feriscono i sogni dei bambini e dei giovani che frequentano quegli ambienti, feriscono la Chiesa, feriscono tutti noi, ledono il nostro senso di comune e reciproco sostegno. Esprimo profonda solidarietà a don Francesco e chiedo che le Forze dell’Ordine accertino le responsabilità di un gesto così deplorevole, in prossimità del Natale”.

Ancora allarme vandali nei Paesi Vesuviani. Ieri era toccato alla vicina Terzigno. Qui un gruppo di giovanissimi aveva abbattuto l’albero di Natale in piazza pubblicando anche il video sui social network. Ieri mattina il Comune ha provveduto alla reinstallazione nel giro di poche ore.