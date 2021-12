Aiutiamo chi è in condizioni di maggiore fragilità economica a trascorrere un Natale più sereno!”.

“Pubblicato avviso per accedere al contributo ad integrazione del canone di locazione per immobili ad uso abitativo. Previsti € 300,00 per 128 famiglie. Di seguito i criteri per poter accedere. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 23 DICEMBRE ORE 12.30. Un’altra importante misura voluta fortemente dall’assessore Giuseppe Caputo e da questa amministrazione”. A scriverlo sui social è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri. Si affida ad un posto con un video il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Vi chiedo di diffondere a tutti questo video in cui ci sono tutte le info per richiedere il buoni spesa covid19. Il link è disponibile qui: https://bit.ly/32Q3aAt