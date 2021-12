A San Giuseppe Vesuviano lo scorso 24 dicembre si è rischiata la tragedia. In un filmato, segnalato anche al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, si vede una Smart procedere a tutta velocità. Mentre il conducente ne perde il controllo su un rettilineo andando ad impattare contro la struttura esterna di un bar distruggendolo assieme ad una vettura in sosta e all’ingresso del locale stesso. Come raccontato dal segnalante, l‘incidente sarebbe avvenuto verso le 20,30. Sulla dinamica dell’accaduto, sull’eventualità del superamento dei limiti di velocità e guida in stato di ebbrezza sono in corso le indagini.

“Poteva essere una tragedia. In generale però chiediamo più responsabilità a chi si mette al volante e soprattutto maggiori controlli in strada e più severità nei confronti di chi utilizza le strade come fossero delle piste da corsa e di chi guida in stato di ebbrezza mettendo in pericolo la propria vita e quella altrui.”- ha dichiarato Borrelli.