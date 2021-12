Il servizio di delivery, che copre oltre 200 comuni italiani, dopo essersi affermata nella consegna dei pasti a domicilio. Ma anche dei fiori, dei farmaci ed aver attivato il wine delivery e l’e-grocery. Come attesta l’ultima partnership con Carrefour Italia, è alla ricerca di circa 2500 nuovi rider con l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e l’aumento costante degli ordini. Alfonsino nasce come food delivery 100% italiano, che ha posto attenzione sulla centralità del cliente. Sulla qualità e l’affidabilità del servizio, promuovendo la sostenibilità e l’ innovazione. Puntando a creare occupazione nei piccoli centri in cui è presente.

L’azienda da qualche tempo sta ampliando la sua offerta coinvolgendo nuove e diverse categorie merceologiche. Punta non solo alla consegna di cibo, ma anche di fiori, farmaci, vino, integratori alimentari. Alfonsino, inoltre, si sta affermando nell’e-grocery, come attesta l’ ultima partnership siglata con Carrefour Italia. Proprio per rafforzare ulteriormente l’idea di delivery sempre più orizzontale, mettendo a disposizione dei clienti un’esperienza completa in termini di servizi offerti, l’azienda è alla ricerca di 2500 nuovi rider. Ad oggi Alfonsino è presente in 10 regioni italiane con oltre 1300 ristoranti partner, 900 rider assunti e più di 400.000 utenti sulla piattaforma.

Le città

L’azienda campana ha appena avviato la selezione per l’assunzione di oltre 2500 nuovi rider da contrattualizzare entro la fine del 2022, nuovi collaboratori su tutto il territorio nazionale, che consegneranno il cibo a domicilio in scooter o auto, proprio per raggiungere anche le abitazioni più distanti, mantenendo però il raggio di copertura del servizio, che è di 4 km e mezzo dal centro città.

In un’ottica di sviluppo del servizio, la ricerca di rider sul territorio è già attiva in tutta Italia, nei centri urbani coperti dal servizio. Tra le città in cui vi è maggior richiesta di rider: Aversa, Portici, Salerno, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Ascoli Piceno, Castellammare di Stabia, Siena, Empoli, Marcianise, Pomigliano, Frattamaggiore, San Benedetto del Tronto, Casal di Principe.

Per candidarsi gli interessati possono compilare il form sul sito https://alfonsino.delivery/driver. Questi i requisiti: la maggiore età, essere in possesso di un mezzo di trasporto proprio quali auto, scooter, e risiedere nel centro dove si candidano o al massimo nei paesi limitrofi. In caso di candidati stranieri è necessario il possesso del regolare permesso di soggiorno.