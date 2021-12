Accusato di rapina nel Milanese: arrestato nel Napoletano. Lo hanno infatti rintracciato a Torre del Greco U.G., 46 anni, considerato il terzo componente di una banda. Lo scorso 12 novembre aveva compiuto una rapina in un istituto bancario di Motta Visconti (Milano). Gli altri due finirono arrestati in flagranza di reato mentre tentavano la fuga dopo il colpo. Ad eseguire il decreto di fermo sono i carabinieri del N.O.R. della compagnia di Abbiategrasso, coadiuvati nella fase investigativa ed esecutiva dai colleghi della compagnia di Torre del Greco. U.G., pregiudicato con precedenti specifici, e’ accusato di rapina. Nel corso di una perquisizione nell’appartamento di Torre del Greco nel quale l’uomo si era nascosto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 68 detonatori a miccia, oltre a circa 3.000 euro in contanti. Per questo motivo il quarantaseienne e’ stato arresto in flagranza anche per detenzione illecita di materiale esplodente.

Da quanto appurato dagli inquirenti, U.G. all’atto della rapina avvenuta a Motta Visconti si trovava in licenza straordinaria dal carcere napoletano di Secondigliano. Dopo le formalita’ di rito, l’uomo e’ stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.