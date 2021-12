“Nella notte presso l’hub vaccinale di Frattaminore rubati i computer e le stampanti in uso dai medici e dagli operatori sanitari per la registrazione delle vaccinazioni. Si tratta di sette computer e sei stampanti”. L’annuncio in una nota dell’Asl Napoli 2: “La denuncia del furto è fatta stamattina dai medici responsabili della struttura, appena resisi conto dell’accaduto. Gia’ dai primi controlli si è verificato che i malviventi non hanno potuto accedere alla stanza dove sono custoditi i vaccini, per via della porta blindata. Inoltre, è verificata l’integrita’ delle informazioni custodite sui server regionali, inerenti i dati sensibili dei cittadini vaccinati”. L’Asl ha fatto sapere che: “Questo furto e’ un danno per l’intera collettivita’. Gli hub sono strutture al servizio delle comunita’ in cui sono inserite, per questa ragione la notizia di questo furto e’ ancora piu’ avvilente”.

Le attivita’ vaccinali riprenderanno a Frattaminore nei prossimi giorni, non appena saranno dotati di nuove attrezzature informatiche. Per la giornata di oggi i cittadini sono stati indirizzati all’hub di’ Frattamaggiore. L’Asl Napoli 2 Nord nei mesi scorsi aveva subito il furto di un auto in uso dal personale sanitario impegnato nei tour vaccinali.