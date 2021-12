Messo sotto sequestro preventivo il ristorante in cui, insieme con alcune amiche, lo scorso 23 novembre ha consumato un pasto il 15enne del quartiere Soccavo di Napoli. Poi deceduto in casa pochi giorni dopo, lo scorso 2 dicembre. Il provvedimento emesso dalla Procura, è eseguito dai carabinieri del Nas ieri sera, come dimostra la notifica affissa all’ingresso del locale. I carabinieri erano già entrati nel ristorante “all you can eat”, di proprieta’ di un cittadino cinese, il giorno dopo il decesso del giovane. In quell’occasione sequestrarono alimenti privi di tracciabilita’ e ritenuti in cattiva conservazione. Anche ieri il Nas ha prelevato alimenti finalizzati ad analisi disposte nell’ambito delle indagini sulla morte del giovane. Decesso che vede tra gli indagati, per omicidio colposo, anche un medico di base.

Per avere un quadro chiaro sulle cause della morte del ragazzo, comunque, bisogna attendere gli esiti dell’autopsia eseguita venerdi’ scorso nel Secondo Policlinico di Napoli.