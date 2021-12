Green pass e controlli anche durante il giorno dell’Immacolata Concezione. Nelle 24 ore scorse i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno setacciato attività commerciali e presidiato stazioni ferroviarie, linee metro e luoghi di ritrovo. Sono 786 le persone controllate, 22 quelle sanzionate perché senza green pass. 127 quelle sprovviste di mascherina laddove la norma ne prevedeva l’obbligo. 8 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per non aver garantito le verifiche previste e consentito l’ingresso a clienti privi della carta verde. I controlli continueranno ogni giorno.

I dati sulle vaccinazioni evidenziano che in Campania sono raggiunte nove milioni di dosi somministrate. Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, ieri il virus ha fatto registrare 1.175 positivi su 32.862 tamponi esaminati, 25 in più di ieri con 3.651 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,58% dei test, un quasi mezzo percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 3,15%.