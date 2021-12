Un uomo si è fermato in un bar al Centro direzionale di Napoli e dopo avere consumato la colazione ha tentato di pagare con una banconota da 50 euro falsa. Il titolare dell’esercizio commerciale accortosi dell’inganno ha tempestivamente allertato le guardie giurate dell’ufficio sicurezza della GE.SE.CE.DI. Sono immediatamente arrivate sul posto, allertando le Forze dell’ordine. L’uomo, un 44enne di San Giorgio a Cremano è entrato in un altro negozio. A quel punto avendo notato la presenza delle guardie che lo seguivano e stazionavano nei pressi del locale commerciale, usciva tentando di dileguarsi e strappando la banconota.

Ma le guardie avevano osservato tutto e avvisando le forze dell’ordine. Poco dopo sono arrivati i Carabinieri sul posto. Hanno preso in consegna l’uomo che è finito in caserma per il reato che gli viene contestato.