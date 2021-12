Cinque nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 162 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 3,09 per cento. Al contempo si registrano due guarigioni ed il decesso di una donna di 96 anni. Sono 99 i cittadini attualmente positivi. A Torre Annunziata, frattanto, si registra anche il primo caso di Variante Omicron dei Paesi Vesuviani. Il caso è sequenziato sul tampone positivo di una 15enne. In città le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 61.142. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 24.984 (69%); quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 29.552 (81%). Mentre quelli che hanno ricevuto anche la terza dose sono 6.606 (percentuali pari al 18% in rapporto a 36.274 residenti over 12).

Sono 5.040 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.843 guarite e 98 decedute.