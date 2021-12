Presentato il progetto di Alfabetizzazione informatica che vede palmesi over 65 cimentarsi con un argomento insidioso come l’utilizzo di internet. Per alfabetizzazione digitale si intende “nozioni e concetti di base” nel campo dell’informatica, cioè dell’uso del computer. Dunque un po’ di “alfabeto” per usare il computer. Il progetto che nasce dalla collaborazione tra Politiche per gli anziani rappresentata dalla consigliera Angela Manzi e la “Leonida Cooperativa Sociale”, l’obiettivo è quello di fornire agli allievi “nonni” le nozioni base per utilizzare e navigare in sicurezza nella rete. Per fare cose che prima si era abituati a fare solo uscendo da casa. Pagare le bollette, controllare e gestire i risparmi, acquistare cose (dal libro alla spesa quotidiana), prenotare visite mediche. O anche trovare informazioni sui servizi del Comune o di altri uffici pubblici, ecc. Tutto evitando quindi file. L’utilizzo del computer è un mezzo per migliorare la qualità della propria vita.

Le lezioni si terranno all’interno del Centro Sociale Anni D’ Argento dal docente Andrea Ferrante che oltre alla teoria, illustrerà i pericoli che si celano nel web principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli. Il progetto si concluderà con una lezione tenuta dalla Polizia Postale dedicata alle varie tipologie di truffe e sul come difendersi da esse. Alla presentazione del corso oltre alla Consigliere Manzi sono intervenuti il Sindaco Nello Donnarumma e la Presidente del Centro sociale Chiara Pesce che ha ringraziato i presenti a nome di tutti i partecipanti per l’iniziativa.