Gli agenti durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Curzio Malaparte a Ponticelli. Da qui è arrivata la segnalazione di persone in un ex istituto scolastico. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da un uomo. Ha raccontato loro che, attraverso il cellulare collegato al sistema di videosorveglianza della struttura, aveva visto due uomini. Dopo aver forzato la porta di ingresso del centro polifunzionale e divelto alcuni scaffali, avevano asportato un aspirapolvere per poi scappare.

Gli operatori, dopo aver visionato le immagini, hanno rintracciato i due in via Bartolo Longo all’angolo con via Camillo De Meis. I due uomini, napoletani di 20 e 33 anni con precedenti di polizia, sono denunciati per furto aggravato.