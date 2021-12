Pompiere napoletano salvò ragazza caduta nel pozzo, ora lei dona il sangue per lui

Un appello a donare sangue lanciato dal fratello di un vigile del fuoco napoletano in servizio ad Aversa (Caserta). Ha scoperto di recente di aver contratto una malattia rarissima, la emoglubinuria parassostica notturna. Francesco Di Somma, questo il nome del pompiere, otto mesi fa, nel giorno di Pasquetta, salvo’ una ragazza di 20 anni che era caduta in un pozzo a Casaluce (Caserta). Ora e’ lui ad aver bisogno di aiuto. E Carla, questo il nome della ragazza, ha subito aderito all’appello e andra’ all’ospedale Cardarelli di Napoli a donare sangue per Francesco. “Occorre sangue, aiutateci” dice Yari, fratello di Francesco.