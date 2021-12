Matrimoni fuori dalla casa comunale, via libera dalla giunta. Il sindaco Lo Sapio: “Aiutiamo l’economia e promuoviamo il territorio”. “Questo provvedimento – commenta il primo cittadino – è un sostegno in più per l’economia locale. Soprattutto per un settore che più di altri ha subito le conseguenze della pandemia da Covid 19. E’ la risposta alle diverse istanze che ci arrivano costantemente, sia dai cittadini che dalle attività, Hotel, Resort e varie aziende locali che ci chiedono di poter celebrare i matrimoni in location diverse dalla casa comunale. Ed è anche un modo di promuovere e valorizzare il nostro territorio”.