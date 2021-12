Gli agenti del commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Imbriani a Pomigliano d’Arco. Qui hanno trovato due uomini uno dei quali sorpreso con un paio di forbici. Stava tagliando i rami di alcune piante di marijuana. Gli operatori hanno rinvenuto nell’appartamento 9 piante di marijuana del peso complessivo di 12 kg, 8 contenitori con 3 kg della stessa sostanza già essiccata. Poi tre pezzi di hashish del peso di circa 250 grammi, 2 bilancini di precisione e 3040 euro.

Hanno altresì accertato che i due avevano allestito una piccola serra per la coltivazione delle piante. Era completa di lampade alogene e sistemi di aerazione automatizzati per accelerarne la crescita. D.R., 33enne napoletano, e Giuseppe Nicosia, 44enne di Caltanissetta con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione, produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.