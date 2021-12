Le donne dell’Amministrazione sono già a lavoro col dottore Carmine Coppola per fissare una seconda giornata di visite gratuite per la prevenzione alle patologie epatiche. Dal primo incontro, tenutosi il 12 Dicembre scorso, ad oggi c’è stato un boom di richieste da parte delle ragazze e delle donne di Poggiomarino. “A breve comunicheremo una nuova data” fanno sapere dalla Commissione Pari Opportunità. “Ringraziamo il direttore Carmine Coppola, dirigente Asl Na 3 Sud dell’ Unità Operativa di Epatologia che ha messo a disposizione la sua competenza professionale e quella della sua squadra” comunicano dall’assessorato di competenza.

La campagna di prevenzione ” Per vivere ci vuole … FEGATO” prosegue e i moduli da compilare possono essere ritirati, compilati e consegnati presso gli uffici Affari Sociali della sede comunale in via XXV Aprile.