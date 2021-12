Arriva il Villaggio di Babbo Natale a firma di NAPECA e patrocinato dal comune di Poggiomarino. Il Natale parte dall’aerea mercatale in via 24 Maggio, sabato prossimo, 4 dicembre alle ore 16.00. Il primo evento natalizio poggiomarinese nasce da un’idea di quattro amici. Lo scorso anno, ancora in piena pandemia, Salvatore Nappo, Salvatore Pedone, Pasquale Gaudino e Francesco Cangianiello costituirono l’associazione NAPECA pensando già ad un Natale migliore.

Il villaggio natalizio promuoverà le associazioni e le realtà commerciali, imprenditoriali e di volontariato che vogliono gettarsi alle spalle la crisi causata dal Covid. “Abbiamo sposato di buon grado l’idea dei promotori di NAPECA perchè noi dell’amministrazione siamo già da un po’ a lavoro per un Natale di rilancio economico e sociale, e l’obiettivo dell’evento coincide con l’idea di Natale che vogliamo offrire al paese” afferma Rachele Sorrentino, assessora agli Eventi che, a giorni, presenterà il calendario degli eventi natalizi previsto per il Natale 2021.