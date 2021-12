Siglato l’accordo con il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri. È stato sottoscritto, ieri mattina, il protocollo d’intesa per il rifacimento della strada Via Vecchia Aquino. Per la prima volta Fornillo è al centro delle decisioni politiche. “Sarà un intervento fondamentale, gli abitanti di Fornillo attendono da anni il restyling di una strada che collega Poggiomarino a Terzigno e dà accesso ad un quartiere popoloso, finora dimenticato” spiega il primo cittadino di Poggiomarino Maurizio Falanga dopo la stretta di mano e la firma del protocollo d’intesa con il suo collega di Terzigno, il sindaco Francesco Ranieri giunto al Municipio di Poggiomarino per raggiungere “un risultato importante ed un esempio di cooperazione che ci deve fare riflettere. Il dialogo tra i sindaci dei paesi limitrofi è alla base per una intelligente amministrazione”. Ranieri ha espresso così la sua soddisfazione ringraziando tutti gli uffici preposti.

Presente all’incontro il vicesindaco di Poggiomarino Luigi Belcuore, titolare della delega ai Lavori Pubblici chiamato a garantire sullo svolgimento dei lavori nei tempi promessi. “Sono personalmente soddisfatto per la risposta immediata dell’amministrazione di Terzigno. Ringrazio il sindaco Francesco Ranieri per essersi mobilitato subito, rispondendo con i fatti alla nostra proposta. Firmiamo un accordo importante per la riqualificazione di una arteria che collega Poggiomarino a Terzigno mai considerata nelle agende politiche precedenti. I lavori saranno seguiti giorno per giorno, abbiamo acceso una luce di interesse su una strada da sempre buia” specifica Belcuore, dopo aver ringraziato il vicesindaco di Terzigno, Massimo Annunziata.