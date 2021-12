Napoli batte Olbia e vola in finale nel contest social di Plastic Free. «Chiediamo a tutti di sostenerci per l’ultima volta, votando Napoli nella finale di questa challenge. In caso di vittoria potremo usufruire di un budget che ci consentirà di acquistare materiale per le raccolte del 2022, quindi bonifiche delle principali foci campane, spiagge, sentieri di montagna e strade. Votate e fate votare “Napoli” per farci continuare nelle nostre missioni a favore dell’ambiente e della salute di tutti. Non si paga nulla, si tratta solo di cliccare la freccia Napoli sulla storia Instagram”. Fa sapere Plastic Free Napoli. CLICCA QUI PER VOTARE.