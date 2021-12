Anche oggi alcune corse della linea ferroviaria Circumvesuviana sono state soppresse a causa dell’improvvisa indisponibilità di personale, per malattia o quarantena, legata all’emergenza Covid. Ne dà notizia Eav, holding dei trasporti della Regione Campania. Le corse soppresse questa mattina sono quattro, due delle quali sulla linea Napoli-Torre del Greco (la corsa delle 8.14 da Napoli per Torre del Greco e la corsa delle 9.01 da Torre del Greco per Napoli. Le altre corse soppresse sono il treno delle 8.08 da Baiano per Napoli e la corsa delle 11.54 da Napoli per Sorrento.

Intanto a Torre Annunziata si registrano 31 nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 387 tamponi processati. Con l’indice di positività che si attesta all’8,01 per cento. Non si registrano guarigioni. Sono 174 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 62.449. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 25.074 (69%); quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 29.645 (82%). Mentre quelli che hanno ricevuto anche la terza dose sono 7.730 (percentuali pari al 21% in rapporto a 36.274 residenti over 12).