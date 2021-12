“Sono in corso le visioni delle telecamere del parco delle nuvole. Nelle prossime ore pubblicheremo le immagini sui social oscurando i volti e denunciando i malfattori. Aspettiamo che i ragazzi si facciano vivi da soli per rimediare a quanto avvenuto. Restiamo fiduciosi”. A scriverlo sui social è Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania. La scorsa notte i vandali hanno danneggiato alcune porzioni de Il Parco delle Nuvole. L’area, di recente inaugurata, è tra le più belle e innovative d’Europa così come anche riportato da riviste estere. Un vero e proprio colpo per la città palmese.

Intanto il primo cittadino ha diffuso un primo fotogramma dove si vedono i vandali in azione. Hanno volti e teste coperte ma dall’aspetto sembrano dei giovanissimi. I fatti nella notte appena trascorsa.