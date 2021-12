Palma Campania, in fiamme abitazione al terzo piano. Una persona intossicata IL VIDEO

Il bilancio è di una persona intossicata, ma poteva andare moto peggio. Un’abitazione è finita in fiamme nella tarda mattinata a Palma Campania, in via Nola. Secondo quanto si apprende il rogo potrebbe essere partito da una stufa utilizzata dall’anziano per riscaldarsi. Qualcosa deve essere andato storto, forse un ritorno di fiamma o troppo calore su oggetti infiammabili. In pochi secondi è divampato l’incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Per fortuna l’ultraottantenne non ha riportato ustioni, ma soltanto una lieve intossicazione. A curarlo ci hanno pensato i medici giunti sul posto dopo l’allerta lanciata dai vicini.

Grande il lavoro dei pompieri che hanno spento le fiamme nel giro di pochi minuti, evitando possibili esplosioni. Oltre anche ad impedire che la lingua di fuoco potesse raggiungere altre stanze ed i vicini appartamenti. Sono in corso le verifiche di staticità, ma dopo la grande paura il peggio sembra essere passato.