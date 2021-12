A Palma Campania i carabinieri forestali insieme a quelli della locale stazione impegnati in servizi volti al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti. Durante le operazioni, i militari hanno controllato un’autofficina in via Tirone. Qui hanno constatato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da parti di motore. Il titolare della ditta è finito denunciato. Per lui anche sanzioni pari a 4 mila euro per non avere compilato il registro di carico e scarico rifiuti previsto dalla legge.

Intanto in Campania e sull’ambiente contro “il taglio indiscriminato di alberi in corso negli ultimi anni” e per promuovere “una pianificazione strategica per la compensazione degli alberi abbattuti e delle aree parco all’interno del territorio comunale”, continua a Battipaglia (Salerno) la raccolta firme per una “resistenza verde” del collettivo La Fronda che il 18 dicembre ha lanciato una ‘E-mozione popolare’. Oggi si terrà al Bar Capri (via Pastore, 42) la terza data di raccolta firme: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. Nell’occasione, i residenti a Battipaglia, muniti di documento di identità o patente, potranno aderire all’iniziativa sottoscrivendo la mozione popolare che sarà sottoposta a discussione del Consiglio comunale.