Sono 93 i nuovi positivi negli ultimi due giorni a Ottaviano, numeri troppo davvero troppo alti e che si ripetono da una settimana. I contati totali sfiorano i 400, sono 396. I nuovi contagi sono arrivati su oltre duemila tamponi, dunque si abbassa un po’ l’indice di positività rispetto ai dati precedenti. Ma la quantità di positivi a Ottaviano è veramente alta, anche se per fortuna i casi gravi non stanno per ora emergendo. Dopo le grandi città, tuttavia, si resta con uno dei dati più alti di contagi di tutti i Paesi Vesuviani. Al momento il triste primato resta a Torre del Greco.

Torre del Greco

Sette nuove guarigioni registrate a Torre del Greco. Certificati 83 nuovi casi di positività al COVID-19, di cui 3 ripositivizzati. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale. Muta, così, il bilancio della​ seicentotrentaduesima giornata consecutiva di attività del ​C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 25;

In isolamento domiciliare:​ 610;

Totale guariti dal COVID 8476;

Totale decessi:​ 178.

Istituito, dall’ ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630.

Il C.O.C. precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi ai numeri telefonici 081.8830736 e 081.8497030, reperibili tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.