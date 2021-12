“Anche quest’anno Legambiente Campania ha premiato Ottaviano come Comune riciclone, per l’alta percentuale di raccolta differenziata. Siamo in vetta alla classifica regionale con un dato eccezionale: il 91,62% di differenziata. Siamo i primi in Campania anche per la bassa produzione di secco indifferenziato: appena 37 chili all’anno per abitante”. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso. “Sono numeri straordinari, che tuttavia non ci stupiscono. Dietro questo risultato c’è un lavoro di anni, c’è l’impegno dell’assessore all’ambiente Giorgio Marigliano, c’è la collaborazione dei cittadini, ci sono gli operai e le maestranze della ditta Gpn, sempre attenti e disponibili, c’è la voglia di far diventare Ottaviano una città sempre più vivibile”.

“In questi anni siamo intervenuti con forza anche contro gli sversamenti abusivi e ci stiamo attrezzando per sconfiggere definitivamente questo fenomeno, con controlli e sorveglianza. La comunità di Ottaviano deve essere orgogliosa di questo primato”, conclude il primo cittadino.