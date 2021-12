L’affascinante Jessica Auricchio continua a lasciare tutti a bocca aperta. Per far parlare di sé ha scelto ancora una volta il punto di forza: il corpo. Questa volta la splendida modella italiana, è di Ottaviano, ha “prestato” le sue curve mozzafiato per un servizio particolare. La vede sulla copertina dell’edizione speciale CHRISTMAS del magazine internazionale asiatico HP ARABIA del numero di Dicembre 2021. Un servizio di sei pagine editoriali all’interno che ritrae l’Auricchio in tutta la sua carica di seduzione. La modella è protagonista del nuovo spot natalizio per la rivista HP ARABIA del numero di Dicembre 2021 in lingerie Lormar.

Il servizio

Le foto di Jessica su HP ARABIA sono state le più cliccate del web e le hanno consegnato di diritto il titolo di cover girl più desiderata e ricercata del momento. Di rosso vestita, la modella Jessica Auricchio, torna a scaldare gli umori con la sua interpretazione in versione natalizia, ritratta in esclusiva per il magazine. Qui è eccezionalmente intervistata dall’editore Harshit Patel. Occhi castani e un fisico mozzafiato, con queste armi la bellissima italiana Jessica Auricchio sta conquistando le copertine delle riviste di tutto il mondo. Bella, seducente e affascinante: inutile dire che gli scatti e lo spot video di Jessica hanno già conquistato tutti.

Si tratta infatti di un vero e proprio inno alla femminilità, l’eleganza sofisticata del periodo più magico dell’anno si unisce a tutta l’audacia della collezione di Lormar dedicata al Natale. Quando a rappresentare un brand come Lormar, che ha fatto della sensualità il proprio valore fondante, c’è una dea statuaria come Jessica Auricchio il risultato non può che essere meraviglioso. È nata così una campagna pubblicitaria per l’uscita della pubblicazione del magazine HP ARABIA per le feste natalizie coinvolgente e irresistibile dove, indossando niente più che un fascinoso completino rosso LORMAR e un paio di vertiginosi tacchi a spillo, Jessica gioca e si diverte a scartare regali da sogno.