Sarà Nello Iorio, il popolare comico protagonista di Made in Sud, l’animatore della tombolata on line organizzata dal Comune di Ottaviano. A volerla l’assessorato allo spettacolo e agli eventi. L’appuntamento è per il giorno 29 Dicembre alle ore 19. Potranno partecipare tutti quelli che hanno effettuato l’iscrizione on line e che hanno ricevuto un link tramite il quale collegarsi. Oltre alla partecipazione di Nello Iorio, quest’anno c’è una importante novità che rende l’iniziativa ancora più interessante e coinvolgente. Coloro i quali hanno allegato all’iscrizione uno scontrino di almeno 20 euro relativo ad acquisti effettuati in negozi con sede operativa in Ottaviano, parteciperanno ad un’ulteriore estrazione di premi nel corso della tombolata.

“Abbiamo voluto incentiva lo shopping nella nostra città, in modo da contribuire all’economia del territorio. Le iscrizioni sono state tantissime, la partecipazione sarà ampia, per una serata all’insegna del divertimento”, commentano l’assessore agli eventi e allo spettacolo, Biagio Simonetti e la consigliera delegata al commercio, Lucia Sciesa.