Sono 270 i nuovi positivi ad Ottaviano negli ultimi due giorni. A diffondere i numeri è il sindaco Luca Capasso, che commenta: “Abbiamo il dovere morale di stare attenti e assumere comportamenti corretti: è una regola che vale sempre, ma vale ancora di più in questi giorni di festeggiamenti. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri genitori, alle nostre famiglie”. Adesso sono 644 gli attualmente positivi ad Ottaviano, gli ultimi 270 tamponi positivi sono arrivati su circa mille test. Superata quindi la soglia del 25% di test positivi. Intanto già ieri il primo cittadino aveva preso misure per limitare il contagio, a partire dalla prossima riapertura delle scuole.

Per consentire una adeguata prevenzione del contagio da covid – 19 ed un ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza, con l’ordinanza numero 86 del 2021 ho disposto lo screening, con tamponi antigenici salivari che saranno forniti dal Comune alla popolazione scolastica di Ottaviano degli istituti pubblici e paritari. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di screening, le lezioni in presenza riprenderanno: Il 17 gennaio 2022 per tutte le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Dal 10 al 17, invece, le lezioni si terranno in modalità dad. Il 10 gennaio 2022 per tutte le scuole private, che dal giorno 3 dovranno provvedere allo screening