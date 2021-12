Incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Un operaio 43enne è precipitato da una impalcatura innalzata all’esterno di un palazzo in centro cittadino rimanendo gravemente ferito. Dalle prime ricostruzione, l’uomo, residente a San Mango Piemonte, non aveva copertura assicurativa né tanto meno un contratto di lavoro. L’operaio stava lavorando ad un ascensore esterno. Poi è precipitato dal terzo al primo piano, facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, ha riportato lesioni serie e si trova ricoverato nell’ospedale di Salerno in prognosi riservata.

L’area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della locale stazione dei carabinieri che, di concerto con la Compagnia di Battipaglia, sta effettuando tutte le indagini. Coinvolto anche il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl di Salerno.