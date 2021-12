Non ce l’ha fatta Rossella Mastromartino, l’operaia di 32 anni investita questa mattina all’alba da un autobus, dopo aver finito il turno della notte in un’azienda della zona industriale di Melfi (Potenza), la “Proma”. La donna trasferita con un’eliambulanza del 118 all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è deceduta a causa della gravità delle ferite riportate nell’incidente. Investita da un autobus all’uscita del turno della notte, intorno alle ore 6.45, nell’area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza). Rossella Mastromartino subito soccorsa dagli operatori sanitari del 118 «Basilicata soccorso». Poi trasportata all’ospedale di Melfi. E ancora, in eliambulanza, al San Carlo di Potenza dove l’hanno ricoverata nel reparto di rianimazione. L’area in cui è avvenuto l’incidente è definita «scarsamente illuminata». Una situazione di pericolo più volte denunciata da lavoratori e sindacati.

Un «intervento immediato delle autorità competenti per rendere sicura tutta la strada che costeggia le aziende dell’indotto Stellantis» di San Nicola di Melfi. Lo chiede il segretario della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista. Il sindacalista, in particolare, «lamenta la scarsa illuminazione della strada e degli attraversamenti pedonali per raggiungere le fermate dei bus. Un mix di fattori che mette quotidianamente a rischio la vita delle lavoratrici e dei lavoratori che circolano a piedi per entrare e uscire dalle fabbriche».