Record di test e di nuovi contagi in Campania: il numero di tamponi e quello dei casi non sono mai stati cosi’ elevati dall’inizio della pandemia. Secondo il bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, sono 7.181, nelle ultime 24 ore, i casi positivi su ben 104.533 test esaminati. Cala il tasso di incidenza, ieri al 7,58%, oggi al 6,86%. Tanti i decessi, 18, di cui quattro deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 35 ricoveri (-1 rispetto a ieri); salgono, invece, a 534 i posti letto occupati in degenza (+18).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.181

Test: 104.533

Deceduti: 14 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 534

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.