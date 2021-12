Anche a Portici, in provincia di Napoli al via il piano interforze per i controlli sul Green pass. Da questa mattina una task force di Polizia e Polizia Municipale sta controllando i mezzi di trasporto pubblico e i pubblici esercizi. Secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno scatta il Green Pass sui mezzi pubblici. Da quanto si apprende, decine di bar del centro, oltre ai bus del trasporto pubblico, sono oggetto delle verifiche. Tutto regolare nei pubblici esercizi mentre quattro verbali sono elevati a carico di viaggiatori sorpresi sui bus privi della certificazione verde.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni secondo un piano che prevede l’impiego di pattuglie dedicate esclusivamente a questo servizio nell’arco delle 24 ore.