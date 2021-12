Cima del Vesuvio imbiancata e temperature in calo. Sono i due aspetti principali legati al meteo con i quali i cittadini dei comuni posti alle pendici del vulcano si sono trovati a fare i conti questa mattina. In particolare, i comuni dell’area vesuviana si sono risvegliati con una leggera pioggia che, una volta dipanate le nuvole, ha lasciato spazio al gran cono del Vesuvio innevato nella parte più alta. Resta l’Allerta Meteo per tutta la giornata di oggi, così come indicato dalla Protezione Civile.

Intanto la pioggia continua a cadere sulla Campania. Anche oggi si prevedono rovesci sparsi e temporali oltre alle temperature in picchiata. Nei prossimi giorni non mancherà il maltempo con pochi momenti di tregua come si prevede ad esempio per domani.