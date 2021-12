Babbo Natale con i suoi elfi sono i protagonisti dell’evento “Natale con Noi”, organizzato a Ottaviano dall’assessore alle politiche per l’infanzia, Elena Picariello. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre, con inizio alle 11, in piazza San Gennarello e in piazza San Francesco. I bambini entreranno a fare parte di un mondo incantato e saranno accompagnati nel loro tour dagli elfi. I veri aiutanti di Santa Klaus, vivendo così un’esperienza indimenticabile

“La fase preparatoria al Natale è la più affascinante. Le strade si illuminano di gioia e l’ atmosfera si trasforma in uno sfavillante scoppio di energia e di amore: è giusto, dunque, condividere questi momenti con i nostri bambini, portandoli in piazza domenica mattina”, spiega l’assessore Picariello