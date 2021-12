Una filastrocca di Natale su un manifesto affisso in città. Il titolo è “Natale con i tuoi soldi”. Tra versi e punzecchiature, l’opposizione chiede a cosa sarà destinata la cifra di 267mila. Si tratta di una parte del contributo arrivato a Poggiomarino come a tutti i Comuni d’Italia attraverso il Decreto Sostegni Bis. In sostanza l’Amministrazione comunale ha stanziato 230mila euro per i Buoni Spesa su un totale di 497mila euro arrivato a Palazzo De Marinis. La cifra restante deve essere utilizzata entro il 31 dicembre ma sembrerebbe sia destinata al servizio mensa scolastica, dunque non alle famiglie bisognose come nelle intenzioni del Decreto. Segue la filastrocca.

NATALE CON I TUOI… SOLDI. Generosità e amore in questo mese, ma non in questo paese. Una domanda ci lascia sorpresi: dove sono finiti i soldi dei poggiomarinesi? I più deboli e i più sfortunati, quest’anno SONO STATI ABBANDONATI! Che fine hanno fatto i 267mila euro del Covid arrivati dallo Stato? L’amministrazione cosa avrà combinato? Dal Comune NESSUN CONTRIBUTO FITTI e NESSUN BONUS UTENZE per favorire le ripartenze. Va bene, la renna tira la carretta… ma dove sono gli aiuti per pagare l’affitto e la bolletta. ARROGANZA ed INCAPACITÀ hanno preso il posto della solidarietà. Nonostante un’amministrazione già degna di CARNEVALE… …Non ci resta che augurarvi BUON NATALE!. Filastrocca che porta la firma dei consiglieri di opposizione.