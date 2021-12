Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra una coppia in via Giacomo Profumo a Casavatore. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna. Lei ha raccontato che, poco prima, il suo compagno l’aveva aggredita e minacciata con un coltello per poi allontanarsi. Gli operatori, con il supporto di una pattuglia del commissariato di Afragola, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo in via San Pietro a Casavatore dove hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e 372 cartucce di diverso calibro.

L’uomo, un 49enne napoletano, è finito arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento nonché denunciato per per minacce aggravate.