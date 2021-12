“Stiamo per pubblicare un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, parco Europa e cimitero, per la giornata di domani 2 dicembre per allerta meteo di colore arancione”. La ha pubblicato sui social il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. Aperto ufficialmente il valzer delle scuole nel Vesuviano. Così come lunedì si riparte con l’Allerta Arancione e stavolta Somma Vesuviana è la prima città a sospendere le lezioni causa maltempo. Lunedì toccò molte città del circondario dove ora gli alunni sono in attesa di conoscere le decisioni che arriveranno nel pomeriggio.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche forti con criticità idrogeologica di livello Arancione. L’allerta è valida dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 2 dicembre. Questo il dettaglio per zone: allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi.

Previsti anche venti forti sud-occidentali con raffiche nei temporali. Mare agitato dal pomeriggio di domani con possibili mareggiate.