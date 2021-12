Continua a colpire duro il maltempo su tutta l’Italia. Piogge, venti e nevicate non danno tregua. Da nord a sud tutto lo stivale è tra montagne innevate e alluvioni inarrestabili. E se nel corso della giornata di Venerdì il maltempo ha riportato la neve in pianura Padana, da Milano a Reggio Emilia, in serata si è spostato al Sud dove sta provocando forti piogge e temporali. Ecco la situazione in tempo reale. Le turbolenze meteo arrestano in Sardegna due pescherecci battenti bandiera egiziana con a bordo nove tunisini, mentre cercavano dì raggiungere il porto si Cagliari. I nove marinai sono soccorsi da vigili del fuoco, Capitaneria e polizia.

Il doppio naufragio è avvenuto intorno all’una. I due pescherecci si sono avvicinati alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere il porto ma mentre superavano capo Sant’Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati vicino alla spiaggia davanti a un noto ristorante. I marinai sono stati tutti tratti in salvo dai vigili del Fuoco, Polizia e Guardia Costiera.

In Campania

Le piogge torrenziali che stanno flagellando in questi giorni l’isola d’Ischia hanno provocato stanotte una frana nel comune di Barano. Terreno e rocce si sono staccati sul costone sovrastante via Corafà, senza provocare fortunatamente danni a persone. Attualmente la piccola strada, che in passato era l’unica che collegava la spiaggia dei Maronti al resto dell’isola, è bloccata a circa metà della sua lunghezza da diversi metri cubi di detriti che ostruiscono il passaggio, bloccando il transito dei veicoli e l’accesso ad alcune abitazioni.