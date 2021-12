Maledetto Covid, muore un 45enne in Campania: “Improvviso aggravamento”

Ancora una vittima, purtroppo, tra i reparti dedicati alla cura del coronavirus dell’ospedale San Pio di Benevento. Ha perso la vita, un uomo, di soli 45 anni, di San Leucio del Sannio. Era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia sub intensiva in pneumologia. E dunque i pazienti positivi al covid-19 deceduti ammontano ora a 342 su complessivi 1.420 trattati. L’ospedale, però, si svuota. Ora ci sono solo dodici pazienti. Quattro infatti le dimissioni, mentre un nuovo ricovero è registrato nelle ultime ore. E ieri pomeriggio presso il nosocomio sannita è stato inaugurato il congresso nazionale “Sos in chirurgia vascolare – esperienze a confronto”, giunto alla sua terza edizione.

“Proseguiamo nell’attività ordinaria e in quella legata al covid – confermano dalla dirigenza del San Pio -, e si registrano ancora decessi e criticità ma dobbiamo continuare a stare attenti”.