Un’altra giovane donna strappata alla vita troppo presto. Orta di Atella e Casandrino piangono la scomparsa di Irene Chianese, originaria di Casandrino. Ma appunto molto conosciuta nella città atellana perché lavorava nel patronato nei pressi della chiesa di San Massimo. Irene è l’ennesima vittima della Terra dei Fuochi, un male incurabile se l’è portata via. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il consigliere comunale Luigi Mozzillo: “Stamattina è mancata Irene Chianese, mia collega, amica e instancabile alleata nel lavoro. Per il suo instancabile lavoro quotidiano da ormai dieci anni nel Patronato, per la sua disponibilità verso gli assistiti. Per l’impegno e la competenza che offriva giorno e notte alle persone, era doveroso comunicare questa dolorosissima notizia. Il resto per me e per la mia famiglia resta un dolore privato”.

Sono tante altre le parole di dolore per la giovane Irene, in molti la ricordano come una ragazza piena di vita: “Sentite condoglianze alla famiglia Chianese .Ciao Irene splendida ragazza disponibile sempre con tutti dal cuore d’oro “.