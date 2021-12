Si sono tenuti oggi nella basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno i funerali di Manuel Calise. E’ l 17enne ischitano morto venerdi’ mattina mentre tornava a casa col suo scooter. Finito travolto da una vettura che viaggiava nella corsia opposta. La salma del giovane, dopo l’autopsia in terraferma, era giunta sabato in serata sull’isola e ieri sera trasferita nella chiesa principale del comune di residenza di Manuel per la veglia funebre. A decine tra parenti, amici e compagni di classe hanno seguito il carro funebre accompagnandolo in chiesa. Tutti e sei i sindaci isolani hanno dichiarato per oggi il lutto cittadino.

Dalle 11 a mezzogiorno gli uffici di tutti i comuni ischitani sono rimasti chiusi cosi’ come la maggioranza delle attivita’ commerciali; in segno di cordoglio tutte le squadre di calcio isolane sono scese in campo col lutto al braccio e sono state annullate nel weekend diverse manifestazioni.