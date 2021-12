Ladri acrobati svaligiano tre appartamenti e minacciano condomini, paura in Campania

Ladri acrobati ad Avellino. Nel corso della notte sono stati svaligiati tre appartamenti lungo via Francesco Tedesco. I malviventi si sono arrampicati sfruttando l’impalcatura installata per una serie di lavori ad alcuni palazzi. Una volta all’interno delle abitazioni hanno portato via denaro e preziosi. Hanno utilizzato un piccone per scardinare porte e finestre. Alcuni condomini si sono accorti dei ladri e hanno lanciato l’allarme. I ladri sono comunque riusciti a fuggire, dopo aver impugnato il piccone per farsi largo minacciando i presenti. Indagano i Carabinieri.

Un problema, quello dei ladri, che continua a fare paura anche nei Paesi Vesuviani. E viste le modalità dei furti non si esclude possano essere anche in questi casi “acrobati”. Particolarmente colpite di recente San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Somma Vesuviana, Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano.