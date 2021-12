Intossicati dal monossido di carbonio con i genitori, due fratellini al Santobono

Due fratellini, di un anno e di 4 anni, residenti a Buonabitacolo, in provincia di Salerno, sono assistiti presso il centro di Medicina iperbarica dell’Ospedale Santobono, diretto dal dottor Rosario Marco Infascelli. I piccoli sono arrivati nella notte dall’ospedale di Polla dove erano ricoverati d’urgenza a seguito di una grave intossicazione. Era provocata dalla esposizione ai fumi di un camino rimasto acceso in una stanza chiusa durante la notte. I bambini, appena arrivati al Santobono, sono immediatamente sottoposti a trattamento con ossigeno iperbarico dall’equipe reperibile. Quella dottor Aprea, infermiera Sannino e tecnico d’Aniello. I piccoli hanno recuperato lucidità, uscendo dal torpore determinato dagli alti valori della carbossiemoglobina. Con normalizzazione anche dei parametri vitali gravemente alterati.

I bambini sono giudicati non più in pericolo di vita, ma i medici li continueranno a monitorare e proseguiranno il trattamento terapeutico, come da protocollo. Per fortuna la tragedia è evitata. Anche i genitori non sono in pericolo, ma la loro esposizione era stata minore.