È conosciuto nel mondo virtuale di Tik Tok per i suoi scherzi, che coinvolgono spesso altre persone. Stavolta il giovane napoletano ha esagerato avendo interrotto il servizio d’emergenza del 118, tenendo occupato l’operatore telefonico per poter realizzare un video ‘comico’, anche se da ridere c’è davvero poco. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO. “Questo ragazzo va denunciato. Non è la prima volta che si cimenta in scherzi idioti arrecando fastidio ad altri ma stavolta ha passato il segno. E se mentre teneva occupata la linea d’emergenza qualcuno avesse avuto bisogno d soccorsi urgenti? Bisogna finirla con questa follia delirante sui social, servono regole e controlli.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Una follia Tik Tok per cui proprio il consigliere regionale ha avviato un osservatorio. Troppo spesso nei filmati postati ci sono illegalità e situazioni di pericolo. In questo caso addirittura qualcosa che si avvicina molto all’interruzione di pubblico servizio. Ma eventualmente sarà chi di dovere a decidere.