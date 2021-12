Non ce l’ha fatta Giada Matarazzo. E’ morta la 26 enne di San Pietro in Casale, nel Bolognese, a causa delle conseguenze del brutto incidente che l’ha vista coinvolta lo scorso mercoledì sulla statale 253bis (ex Trasversale di Pianura), vicino a Bentivoglio. La giovane di Ercolano era alla guida della sua Smart quando si è schiantata contro un’altra automobile prima, ed un camion dopo. La ricostruzione delle dinamiche esatte del sinistro è ancora al vaglio. Giada era giovane e bella e si sarebbe sposata nella sua Ercolano la prossima primavera.

Intanto un’altra vita è stata inghiottita dall’asfalto. Sempre lo scorso mercoledì, un drammatico incidente ad Anzola aveva registrato un’altra giovane vittima. Giada ci ha provato a resistere. Dopo aver combattuto tra la vita e la morte, si è spenta ieri all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stata trasportata il giorno prima, già in condizioni disperate. Era infatti stata ricoverata nel reparto rianimazione.