Un giovane di 23 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari. Il giovane, Omar Carta, stava guidando la sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo: la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’incidente è avvenuto a poche ore di distanza da un altro, sempre a Villacidro, nel quale era morto un 48enne, Abramo Amedeo Secchi.

Tragedia di Natale anche a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Tre ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che viaggiavano insieme in auto, si sono schiantati contro un palo sulla strada provinciale 11 in contrada Due nei pressi del bivio Paradisa, non lontano dal centro abitato. Nell’incidete sono morti Gaetano Parisi di 30 anni, Rosario Quinci di 18 anni e Alessandro Cirrone di 16 anni. Da una prima ricostruzione l’auto dei tre giovani, una Citroen C3, sarebbe uscita fuori strada per poi finire la sua corsa contro un palo. Un quarto amico che era con loro, un ragazzo di 17 anni, è in gravi condizioni ed è ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti della polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima. La Procura ha disposto il sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti.