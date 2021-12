Incidente all’alba a Torre Annunziata: muore un 19enne, gravissimo l’amico

Schianto mortale all’alba di oggi a Torre Annunziata. Un 19enne ha perso la vita sul colpo, mentre l’amico che era con lui si trova in gravissime condizioni all’ospedale di Castellammare di Stabia. I due giovanissimi viaggiavano in scooter sul corso Vittorio Emanuele. Qui il guidatore ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro le automobili in sosta. Secondo quanto affermato da alcuni testimoni, lo scooter procedeva a velocità piuttosto elevata. Questo potrebbe avere contribuito a causare il sinistro mortale ed a rendere ingestibile il mezzo a due ruote. Sul posto le ambulanze del 118, ma per uno dei due ragazzi non c’era ormai più nulla da fare. L’altro è finito di corsa verso l’ospedale dove adesso stanno provando a salvargli la vita.

Indaga sui fatti la polizia di Torre Annunziata. Al momento non ci sono notizie di altri veicoli coinvolti, mentre si cercano testimoni e telecamere che possano rendere chiara la dinamica di quanto accaduto. Ancora una giovane vita spezzata, dunque, nei Paesi Vesuviani, ancora per un incidente.