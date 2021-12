Tre plessi scolastici chiusi e la sospensione momentanea di tutte le iniziative programmate in occasione delle festività natalizie. Queste le decisioni immediatamente assunte dal sindaco di Capri Marino Lembo alla notizia dei 24 positivi al Covid tra studenti e personale scolastico dell’Istituto comprensivo “Ippolito Nievo”. In particolare nella scuola primaria e dell’infanzia “IV Novembre”. Lembo, che insieme all’Asl Napoli 1 Centro e al dirigente scolastico “sta seguendo con estrema attenzione l’evolversi dei contagi”, fa sapere il piano. “Sono adottate tutte le misure necessarie ad arginare il diffondersi del virus. In particolare, è programmata, per la giornata di domani, l’esecuzione di ulteriori tamponi molecolari per tutti gli alunni ed il personale scolastico dei plessi. Si tratta del ‘G. Salvia’, ‘IV Novembre’ e ‘Ippolito Nievo’. In via cautelativa, sono momentaneamente chiusi”.

Il sindaco di Capri in una nota “invita i genitori ad adottare la massima cautela e, in attesa dell’esecuzione degli ulteriori controlli sanitari disposti dall’Asl Napoli 1 Centro, ad evitare ogni attività che possa portare i propri figli a contatti, come ad esempio feste di compleanno, attività sportive e, comunque, incontri e riunioni che potrebbero esporre a possibili contagi. Si comunica, inoltre – prosegue la nota – che sono state momentaneamente sospese tutte le nuove iniziative programmate in occasione delle festività natalizie”. Il sindaco e l’Amministrazione comunale, conclude la nota, “augurano ai bambini e al personale scolastico una pronta guarigione, esprimendo vicinanza e sostegno alle famiglie coinvolte, e rassicurano la popolazione sull’attività di monitoraggio e prevenzione messe in campo”.