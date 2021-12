Comincia a circolare con maggior velocità il Coronavirus a Torre del Greco. Già nelle precedenti ondate di contagio fu una città gravemente colpita per numero di infettati e di morti da Covid. Ora si contano 44 nuovi casi di contagio e sono solo 20 le guarigioni. In città l’emergenza non accenna a placarsi. I numeri del bollettino diramato dalla Regione Campania parlano di 297 cittadini attualmente positivi al virus che toglie il respiro. In 20 sono ricoverati in ospedale mentre i restanti 277 sono in quarantena a casa.

Venti nuove guarigioni registrate a Torre del Greco. Certificati 44 nuovi casi di positività al COVID-19, di cui 1 in regime ospedaliero. È quanto trasmesso dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Muta, così, il bilancio della​ seicentosettesima giornata consecutiva di attività del ​C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 20;

In isolamento domiciliare:​ 277;

Totale guariti dal COVID 8100;

Totale decessi:​ 178.

Istituito, dall’ ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630.